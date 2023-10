Ubisoft e accuse di molestie: 5 ex dirigenti arrestati in Francia

Dalle colonne del quotidiano francese Libération apprendiamo la notizia dell'arresto di cinque ex dirigenti di Ubisoft al termine delle indagini per le accuse di molestie e abusi avviate dal publisher e sviluppatore transalpino.

Come si apprende dalle pagine di Libération, le autorità francesi avrebbero deciso di procedere all'arresto di tre ex dirigenti Ubisoft e alla messa in custodia protettiva di ulteriori due ex esponenti del quadro dirigenziale dell'azienda.

Tra gli ex dirigenti Ubisoft coinvolti in questa operazione avviata dalla polizia francese figurano l'ex direttore creativo Serge Hascoet e l'ex vicepresidente dei servizi editoriali e creativi Tommy Francois, entrambi fuoriusciti dall'azienda transalpina nell'estate del 2020 a seguito delle accuse di abusi, molestie e discriminazioni che travolsero Ubisoft.

Gli arresti fanno seguito alle denunce di due dipendenti di Ubisoft e all'intervento del sindacato Solidaires Informatique, con la procura di Bobigny (Parigi) impegnata da più di un anno a dirimere questa spinosa questione raccogliendo le testimonianze e le prove degli abusi e delle molestie. Ai microfoni di GamesIndustry.biz, un portavoce del publisher e sviluppatore d'oltralpe dichiara che "Ubisoft non è a conoscenza di ciò che è stato condiviso dalla stampa e quindi non può commentare l'accaduto".

A tal proposito, ricordiamo che nel settembre dello scorso anno il CEO di Ubisoft Yves Guillemot promise cambiamenti drastici nella sua azienda dopo aver ammesso i problemi interni.