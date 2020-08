Ubisoft e le accuse di molestie: lascia anche il dirigente Tommy Francois

Dalle colonne di GamesIndustry.biz arriva la conferma dell'abbandono di Tommy Francois da Ubisoft dopo le accuse di molestie che hanno coinvolto i dirigenti e i dipendenti del colosso videoludico francese.

Un portavoce di Ubisoft ha infatti specificato dalle pagine di GI.biz che l'ex vicepresidente dei servizi editoriali e creativi "ha lasciato l'azienda e le sue dimissioni hanno effetto immediato".

Oltre a Tommy Francois, anche altre figure di spicco del quadro dirigenziale di Ubisoft hanno abbandonato le loro cariche in seguito alle accuse di molestie mossegli da dipendenti ed ex collaboratori della multinazionale transalpina.

Insieme a Francois, a fine giugno i vertici di Ubisoft decisero infatti di sospendere anche Maxime Beland, con interventi successivi che hanno coinvolto a vario titolo, e con misure disciplinari di analogo tenore, anche il direttore creativo Serge Hascoet, il direttore generale delle sussidiarie canadesi Yannis Mallat e la responsabile globale delle risorse umane Cecile Cornet.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot si è scusato per l'accaduto e ha riferito di essersi attivato per fare in modo che simili situazioni non si ripresentino in futuro: tra gli interventi promessi dal boss dell'azienda francese, citiamo delle modifiche allo statuto interno, l'apertura di indagini con la collaborazione di agenzie esterne e un impegno a "migliorare la cultura" della compagnia.