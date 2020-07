Ubisoft, cambiamenti dopo le accuse di molestie: le scuse di Yves Guillemot

Le ultime settimane non sono state affatto facili per Ubisoft, che ha dovuto gestire le gravissime accuse di molestie e abusi piovute su alcuni dei dirigenti più importanti della compagnia, a seguito delle quali sono state avviate una serie di indagini interne.

Le investigazioni hanno dapprima portato alla sospensione dei vice presidenti Tommy François e Maxime Béland, e poi all'abbandono di esecutivi del calibro di Serge Hascoët, Yannis Mallat e Cécile Cornet, tutte personalità a capo delle rispettive divisioni. Il Chief Creative Officer Hascoët era uno degli uomini più potenti dell'azienda, ritenuto "intoccabile" fino a quel momento. Mallat era il Managing Director degli studi di sviluppo canadesi, mentre Cornet, in qualità di Global Head of HR, guidava la sezione responsabile delle Risorse Umane che teoricamente avrebbe dovuto prevenire i suddetti problemi di molestie e abusi.

Un terremoto mediatico che ha indotto Ubisoft ad apportare degli importanti cambiamenti in seno all'azienda. Quest'oggi, per la prima volta da quando e scoppiato lo scandalo, il CEO Yves Guillemot si è scusato con i propri dipendenti per quello che hanno dovuto subire. "Sono desolato", ha affermato in un video messaggio inviato agli oltre 18.000 impiegati sparsi nelle succursali di tutto il mondo, per poi ringraziare tutti coloro che hanno condiviso le loro storie di molestie e abusi. Il video non è stato condiviso pubblicamente, ma i contenuti sono stati divulgati dal portale francese Numerama.

Guillemot non si è fermato alle scuse, elencando successivamente tutte le azioni che intende mettere in atto per migliorare Ubisoft. Tutti i dipendenti saranno chiamati a seguire dei corsi sulla problematica, mentre ai dirigenti spetteranno dei "tirocini intensi". Verranno inoltre applicate misure per potenziare il dipartimento delle Risorse Umane, fornendo maggiori poteri ai responsabili per consentire loro di bypassare i diretti superiori e fare rapporto direttamente al Consiglio di Amministrazione. È stata ingaggiata la società di consulenza esterna Accenture, che sta conducendo un Audit per valutare le azioni del dipartimento delle Risorse Umane durante la crisi (il rapporto sarà consegnato a settembre), ed è stato posto un questionario a tutti i dipendenti. Un altro obiettivo che la compagnia sta perseguendo è quello del benessere sul lavoro, volto alla prevenzione del fenomeno del crunch. Infine, verrà incrementato il focus sulla diversità: "Abbiamo iniziato il processo di reclutamento di tre nuovi VP. Le personalità appartenenti a gruppi sotto-rappresentati e diversi saranno privilegiati".

Tutto ciò avviene mentre piovono altre pesanti polemiche sulle alte sfere della compagnia, accusate di aver volontariamente ridotto la rilevanza dei ruoli femminili nella serie Assassin's Creed, contro il volere dei creativi.