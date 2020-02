Ubisoft acquisisce Kolibri Games per aumentare la sua presenza in ambito mobile

Le alte sfere di Ubisoft hanno annunciato l'acquisizione del 75% delle azioni di Kolibri Games, software house tedesca con sede a Berlino specializzata nello sviluppo di giochi e servizi destinati ai dispositivi mobili. La compagnia francese si è anche riservata l'opportunità di acquistare il rimanente 25% entro i prossimi quattro anni.

Prosegue, quindi, l'espansione di Ubisoft nel settore mobile, già cominciata la scorsa estate quando ha strappato un accordo simile allo studio parigino Green Panda Games. Come quest'ultimo, autore di titoli come Idle Roller Coaster, Idle Human e Idle Construction 3D, anche Kolibri Games è specializzata nello sviluppo di giochi di tipo "idle", anche definiti "clickers", ovvero prodotti nei quali l'azione si svolge quasi completamente in background e che richiedono solo sporadiche interazioni da parte dei giocatori. Kolibri Games è celebre per aver realizzato Idle Factory Tycoon e Idle Miner Tycoon. Quest'ultimo, dal 2016 a oggi ha raggiunto il ragguardevole traguardo dei 100 milioni di download.

Con questo accordo, stipulato ufficialmente lo scorso 31 gennaio, Ubisoft si aspetta un incremento dei guadagni della divisione mobile negli anni a venire.