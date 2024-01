Ubisoft ha qualcosa da dire a tutti voi che avete amato Prince of Persia The Lost Crown

Nonostante i dubbi che lo circondavano alla vigilia, Prince of Persia: The Lost Crown è riuscito nell'ardua impresa di convincere sia la critica specializzata che l'esigente pubblico dei videogiocatori. Felici e orgogliosi del risultato ottenuto, i ragazzi di Ubisoft hanno voluto indirizzare un accorato messaggio alla comunità.

"Fin dal lancio di Prince of Persia: The Lost Crown avvenuto la scorsa settimana, i nostri team sono rimasti meravigliati dalla calorosa accoglienza che avete riservato al nostro gioco", si legge sulla cartolina condivisa a mezzo social. "Dopo aver ricevuto il plauso della critica, è fantastico vedere i giocatori manifestare così tanto amore e positività per il gioco. È stato un onore sviluppare un gioco per un brand così prestigioso e amato, e non potremmo essere più felici di com'è stato accolto dai giocatori questa nostra interpretazione del genere actiom-adventure platform. Le più grandi congratulazioni al team di Ubisoft Montpellier e ai partner coinvolti nella lavorazione di questo progetto!".

Come potete appurare leggendo la recensione di Prince of Persia: The Lost Crown, il nuovo lavoro di Ubisoft Montpellier - studio di sviluppo francese al quale dobbiamo anche la serie di Rayman - è stato accolto calorosamente anche sulle pagine. Attualmente potete acquistarlo su PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, oppure giocarlo nell'ambito di un abbonamento a Ubisoft+.