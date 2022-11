Ubisoft per l'ambiente: Green Game Jam con Brawlhalla, Rocksmith+ e Trackmania

Nel corso del Green Game Jam, Ubisoft sensibilizzerà i videogiocatori sulle tematiche ambientali che saranno trattate dalla Conferenza delle Nazioni Unite 2022 sui Cambiamenti Climatici. Le iniziative promosse dall'azienda francese coinvolgerà gli utenti di Brawlhalla, Rocksmith+, Hungry Shark World e Trackmania.

Organizzato dalla Playing for the Planet Alliance, il Green Game Jam è un'attività multipiattaforma e pluridisciplinare che sprona gli appassionati di videogiochi ad attivarsi per ridurre la propria carbon footprint e a seguire le iniziative promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro che si battono per il bene dell'ambiente.

Brawlhalla : dal 2 novembre i giocatori possono acquistare delle mote ingame sull'albero cosmico Yggdrasil. Tutti i proventi supportano le attività del The World Tree Initiative per la riforestazione.

: dal 2 novembre i giocatori possono acquistare delle mote ingame sull'albero cosmico Yggdrasil. Tutti i proventi supportano le attività del The World Tree Initiative per la riforestazione. Rocksmith+ : dal 2 novembre Tonewood darà modo ai giocatori di seguire le videolezioni Discover e ricevere degli oggetti estetivi gratuiti che sensibilizzano sull'impattoambientale degli strumenti di legno.

: dal 2 novembre Tonewood darà modo ai giocatori di seguire le videolezioni Discover e ricevere degli oggetti estetivi gratuiti che sensibilizzano sull'impattoambientale degli strumenti di legno. Hungry Shark World : l'evento Protect the Baby Shark che inizierà l'8 novembre inviterà i giocatori a salvare piccoli squali e a preservare il futuro dell'ecosistema degli oceani.

: l'evento Protect the Baby Shark che inizierà l'8 novembre inviterà i giocatori a salvare piccoli squali e a preservare il futuro dell'ecosistema degli oceani. Trackmania: dall'11 novembre partirà un Green Weekend che darà accesso a circuiti a tema ambientale come Track of the Day gratuiti.

Ubisoft ricorda che ogni gioco partecipa al Green Game Jam con un partner per assicurare che questi momenti in-game si traducano in azioni nel mondo reale. Hungry Shark World collaborerà con Glowing Glowing Gone per amplificare la campagna a supporto della protezione degli oceani, alla protezione e recupero della barriera corallina. Brawlhalla, Rocksmith+ e Trackmania daranno fondi ai

partner Ecologici per la riforestazione, piantando più di 20.000 alberi che, con quelli piantati in altre attivazioni dell’anno, concorreranno a raggiungere il traguardo di un milione di alberi piantati in dodici mesi grazie a Ubisoft.

Qualora foste interessati, qui trovate il sito ufficiale del Green Game Jam di Playing for the Planet.