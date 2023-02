Ubisoft annuncerà un nuovo gioco all'E3 ma non è Rayman e nemmeno Far Cry 7

Ubisoft ha confermato che parteciperà alla fiera di Los Angeles e un leak ha svelato i giochi Ubisoft per l'E3 2023, tuttavia Tom Henderson aggiunge altra carne al fuoco, confermando la presenza di un titolo non ancora svelato.

La lineup di Ubisoft per la fiera americana include Just Dance 2024, Assassin’s Creed Mirage, Assassin’s Creed Nexus, The Division Heartland, XDefiant, Avatar Frontiers of Pandora, Skull & Bones, The Crew Motorfest e il secondo DLC di Mario + Rabbids Sparks of Hope (il primo contenuto extra, The Tower of Doom verrà annunciato e pubblicato "presto", secondo Henderson).

Oltre a questi giochi, Ubisoft svelerà anche un gioco non ancora annunciato, tuttavia non si tratta di Rayman, specifica l'insider. Tom Henderson esclude anche la presenza di Beyond Good and Evil 2, Splinter Cell Remake, Star Wars di Ubisoft Massive e Far Cry 7, progetti che sarebbero ancora nelle prime fasi di sviluppo, ad eccezione di Beyond Good and Evil 2.

Sembra che Ubisoft si concentrerà sui giochi in uscita nel 2023 e 2024, dunque anche giochi come Assassin's Creed Codename Red e Assassin's Creed Codename Hexe potrebbero non essere della partita. Non è chiaro se la compagnia francese presenterà anche nuovi giochi mobile o se il focus sarà sui titoli premium per PC e console.