Ubisoft annuncerà presto il nuovo Prince of Persia? Daniel Ahmad non è convinto

Da qualche giorno si parla di un possibile ritorno della serie Prince of Persia: la saga è ferma ufficialmente dal 2010 (escludendo le riedizioni per smartphone) e sono in molti a sperare in un nuovo episodio di PoP destinato magari alle piattaforme di prossima generazione come PS5 e Xbox Series X.

Su Reddit si sono diffuse voce relative ad un presunto Prince of Persia Dark Babylon apparentemente in sviluppo presso gli studi di Ubisoft, la fonte afferma di "lavorare per la compagnia" anche se non specifica il suo ruolo. Il nuovo gioco delal serie dovrebbe uscire nel corso del 2021 e presenterà una trama ambientata dopo i fatti narrati in Prince Of Persia I Due Troni.

Tra le fonti di ispirazione del gioco viene citato anche God of War, il gioco dovrebbe proporre un combat system ispirato proprio al titolo di Sony Santa Monica, mentre non è chiaro se ci troveremo di fronte ad un gioco Open World oppure no.



Sarà vero? Secondo l'analista e insider Daniel Ahmad non ci sono possibilità che quanto riportato corrisponda a realtà, ZhugeEx ha infatti bollato tutto come "fake" senza troppi giri di parole. Questo non vuol dire ovviamente che Ubi non possa essere effettivamente al lavoro su una nuova avventura del principe, sembra però che il presunto leak sia purtroppo ben lontano dall'essere vero.