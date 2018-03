Ubisoft annuncia l'acquisizione dello studio mobile 1492

annuncia l'acquisizione di, uno studio di sviluppo videoludico specializzato nella creazione di storie interattive free-to-play a episodi per dispositivi mobili.

Fondato nel 2014 e con sede vicino a Montpellier, in Francia, il team di 1492 Studio ha creato il celebre franchise mobile Is it Love?. Is it Love? è una serie di storie sentimentali interattive, in cui le scelte del giocatore influenzano la trama, determinando le sue scoperte e approfondendo le relative relazioni nel gioco. La narrativa affascinante, la grafica stilizzata e la natura interattiva di “Is it Love?”' hanno contribuito a renderlo uno dei primi cinque giochi mobile di simulazione in Francia e uno dei migliori 20 negli Stati Uniti.

"Is It Love? è già un titolo di grande successo tra i giochi mobile a episodi e fortemente basati sulla narrativa, con una community di giocatori molto appassionata", ha dichiarato Jean-Michel Detoc, Direttore esecutivo di Ubisoft Mobile. “Questo accordo è in linea con la nostra strategia di raggiungere nuovi segmenti di pubblico attraverso acquisizioni mirate e altamente redditizie.”

"Siamo davvero felici di unirci a Ubisoft. Is It Love? è già un successo in rapida crescita e crediamo che con la rete internazionale e la forza del marketing di Ubisoft la serie abbia il potenziale per diventare ancora più conosciuta e apprezzata in tutto il mondo", hanno dichiarato Claire e Thibaud Zamora, Co-fondatori di 1492 Studio.

Si ritiene che l'acquisizione di 1492 Studio sia subito profittevole per Ubisoft. L'acquisizione è stata completata il 28 febbraio 2018. Non sono stati resi noti ulteriori termini dell'accordo.