Ubisoft annuncia la closed beta di Space Junkies, al via il 26 settembre

Dal 26 settembre al 1 ottobre i giocatori potranno accedere alla closed beta di Space Junkies su Oculus Rift e HTC Vive. Gli interessati possono iscriversi per avere la possibilità di partecipare alla beta.

La closed beta includerà elementi completamente nuovi, tra cui una nuova modalità di gioco, due mappe, due personaggi e una nuova parte di equipaggiamento.

Space Junkies è uno sparatutto arcade in prima persona sviluppato esclusivamente per dispositivi VR. Il gioco prevede una modalità multigiocatore viscerale e frenetica, ambientata in arene orbitali tridimensionali. Sfruttando interamente l’esperienza VR, questo adrenalinico shooter immerge i giocatori in intense battaglie in condizione di microgravità.