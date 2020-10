Ubisoft annuncia Connect, evoluzione di Uplay e Ubisoft Club per tutte le piattaforme

A poche settimane dall'inizio della nuova generazione, Ubisoft ha annunciato il servizio cross-platform Connect, che rappresenta allo stesso tempo l'evoluzione e la fusione dei già noti Uplay e Ubisoft Club.

Il lancio di Ubisoft Connect, un nuovo ambiente virtuale destinato a migliorare l'esperienza su tutte le piattaforme, è previsto per il prossimo 29 ottobre, giusto in tempo per l'uscita di uno dei pezzi da novanta che la casa francese ha in serbo per noi in questa stagione videoludica, Watch Dogs Legion.

Cosa cambia per i giocatori? Innanzitutto, l'attuale Uplay per PC verrà sostituita dalla nuova applicazione di Ubisoft Connect. Attraverso quest'ultima sarà possibile lanciare i giochi, acquistarne di nuovi, tenere sott'occhio i propri progressi e le notizie della casa. Trattandosi di un'interfaccia universale, gli utenti potranno inoltre richiamarla in tutti i giochi della casa anche sulle console dell'attuale e della prossima generazione, con la semplice pressione di un tasto. Mediante l'interaccia potranno tracciare le proprie attività, contattare i propri amici online, accedere alle community di gioco e usufruire della funzione Smart Intel, che fornisce guide e suggerimenti per i giochi, esattamente come avverrà su PS5 con la nuova funzione Game Help per PlayStation Plus.

Presente all'appello anche una versione rinnovata del programma di fedeltà di Ubisoft, che prevede premi (skin, armi, punti esperienza e molto altro) per il completamento di determinati obiettivi di gioco o sfide online a tempo. In occasione del lancio di Ubisoft Connect, la casa francese renderà gratis oltre 1.000 premi "legacy" dell'ormai vetusto Ubisoft Club!

Charles Huteau, Direttore Creativo di Connect, ha promesso che l'interfaccia non andrà in contrasto con le altre presenti su PC e sulle console. Saranno inoltre supportate le funzionalità cross-platform, inclusi cross-play e cross-progression su giochi supportati e la condivisione di liste degli amici, classifiche e statistiche tra le varie piattaforme. Ubisoft Connect sarà disponibile dal 29 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X|S. PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia. Sarà inoltre disponibile l'app Ubisoft Connect per Android e Apple iOS, oltre che il sito web ufficiale. Per maggiori dettagli, siete invitati a leggere le FAQ su Ubisoft Connect.