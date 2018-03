Ubisoft annuncia la data di uscita di The Crew 2, svelata la Motor Edition

annuncia chesarà disponibile dal 29 giugno 2018 per PlayStation 4, Windows PC e i dispositivi della linea Xbox One. The Crew 2 includerà alcune funzioni aggiuntive per i sistemi PS4 Pro.

Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere alla prova le proprie abilità, da soli o con gli amici, in una competizione ed esplorazione costante.

I piloti esploreranno l’America da costa a costa per competere e diventare i più grandi campioni di sempre, ottenendo una vasta gamma di auto, moto, imbarcazioni e aerei per dominare la scena a terra, in acqua e nel cielo. Troveranno sfide e ispirazione in quattro diverse categorie di competizioni: corse di strada, fuoristrada, pro racing e freestyle, in cui potranno disporre di una vasta selezione di tipi di veicoli e opzioni.

Ubisoft ha anche svelato The Crew 2 Motor Edition, una speciale edizione che consente di giocare con tre giorni di anticipo per prepararsi alle competizioni fin dal 26 giugno. Disponibile unicamente sullo store di Ubisoft, questa edizione esclusiva offre ai giocatori l’esperienza motoristica più avanzata di sempre. La Motor Edition include:

The Crew 2 Gold Edition e il Season Pass, che consente di divertirsi con nuovi veicoli, abiti, contenuti aggiuntivi e molto altro

Il Motorsports Deluxe Pack, che include alcuni veicoli e abiti unici, tra cui il FORD F-150 RAPTOR RACE TRUCK 2017, l’aereo PILATUS PC-21 AIR RACE EDITION 2002 e la ABARTH 500 MONSTER TRUCK EDITION 2008

Una targa americana personalizzata di The Crew 2 in un elegante cofanetto da collezione, una Steelbook esclusiva, la mappa ufficiale del gioco e quattro adesivi originali.

Inoltre, prenotando il gioco si riceverà il The Crew 2 Legendary Motors Pack, che includerà alcuni veicoli esclusivi, come la Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 e la Harley Davisson Iron 883 2017.

I giocatori possono iniziare subito a creare la propria collezione di veicoli con il The Crew Rewards Program. Infatti, completando una serie di sfide mensili nel primo The Crew, potranno sbloccare fino a 19 veicoli in The Crew 2, tra cui alcuni esclusivi veicoli acquatici. È anche possibile registrarsi per avere una possibilità di accedere alla beta.