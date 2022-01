Ubisoft annuncia l'esperienza VR in cui si spegne l'incendio di Notre-Dame

A più di due anni dalla realizzazione di un tour in VR della cattedrale di Notre-Dame per consentire agli utenti di osservare l'edificio prima dell'incendio che l'ha distrutto nell'aprile del 2019, Ubisoft ha deciso di stringere un accordo per creare un'esperienza VR dedicata proprio al triste evento.

L'azienda francese ha infatti annunciato ufficialmente la partnership con Pathé per sviluppare un gioco basato su 'Notre-Dame on Fire' di Jean-Jacques Annaud, un corto drammatico in IMAX di prossima uscita. L'esperienza, che dovrebbe avere una durata totale di un'ora, metterà i giocatori nei panni di un pompiere francese intento a spegnere il fuoco durante la notte del 15 aprile 2019.

Ecco di seguito alcune delle parole di Deborah Papiernik, Ubisoft senior VP, che descrivono meglio questo nuovo progetto:

"Come ogni escape game, si tratta di una serie di enigmi che richiedono la collaborazione con altri giocatori. L'idea è quella di fare in modo che ci si faccia strada attraverso la cattedrale con l'obiettivo di trovare le reliquie e spegnere l'incendio, perché Notre Dame va salvata prima che il tempo a disposizione si esaurisca."

L'uscita del gioco dovrebbe avvenire in prossimità del lancio del corto, il quale arriverà il prossimo marzo. Vi ricordiamo che questa non è la prima esperienza Ubisoft di questo tipo e qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell'annuncio di Prince of Persia The Dagger of Time.