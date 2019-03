Ubisoft annuncia la Fase 2 del Pilot Program eSport di Rainbow Six Siege

Inaugurando ufficialmente il lancio della Fase 2 del Pilot Program rivolto alla scena eSport di Rainbow Six Siege, i vertici di Ubisoft annunciano l'apertura a tutte le squadre della Pro League dell'accesso all'iniziativa per la condivisione dei profitti.

Lanciato nel 2018, il Pilot Program rivolto ai pro player dello sparatutto tattico di Ubisoft Montreal entra così in una nuova fase per consentire agli organizzatori degli eventi eSport e ai giocatori professionisti di avere una fonte di guadagno aggiuntiva attraverso la vendita di oggetti ingame tramite il negozio interno per le microtransazioni facoltative accessibile da tutti gli appassionati del titolo.

La Fase 2 del programma pilota di Ubisoft inizierà a giugno e si protrarrà fino al mese di maggio del 2020: nel corso di questo lasso di tempo saranno ben 16 i team coinvolti nell'iniziativa, cinque in più rispetto agli 11 che hanno avuto accesso alla fase 1.

Il processo di selezione delle squadre eSport che avranno il privilegio di entrare a far parte del Pilot Program di Rainbow Six Siege sarà piuttoto scrupoloso e vedrà la partecipazione di un'azienda di terze parti per valutare attentamente tutti i candidati. I 16 team scelti, proprio come avvenuto nella prima fase del programma, riceveranno una parte dei profitti derivanti dalla vendita degli oggetti ingame dello sparatutto che ha recentemente accolto i contenuti aggiuntivi di Operation Burnt Horizon.