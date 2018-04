Ubisoft annuncia le finali mondiali della Just Dance World Cup 2018

Ubisoft annuncia che la finale mondiale della Just Dance World Cup 2018 si terrà il 21 aprile a Parigi presso la Webedia eSports Arena. La finale mondiale riunirà i 18 migliori giocatori di Just Dance al mondo, dopo mesi di intense competizioni locali.

Il campione del mondo uscente, Umutcan Tütüncü, dalla Turchia, difenderà il titolo contro gli sfidanti di 17 territori diversi. L’Italia affronterà la sfida grazie al vincitore diciannovenne della “Just Dance Word Cup”, Antonino Pomilia. Valutando estro artistico, coreografia, creatività e originalità, la giuria composta dal ballerino Kledi Kadiu e dai due Creator Favij (youtuber milanese e ambasciatore della Just Dance World Cup 2018) e LaSabri, ha eletto il 19enne il migliore tra i ragazzi in gara. Il punteggio finale è stato raggiunto sommando il giudizio dei giudici, il punteggio nel gioco e le preferenze del pubblico.

La finale mondiale della Just Dance World Cup 2018 seguirà il doppio girone eliminatorio, in cui i concorrenti saranno eliminati dopo due sconfitte. In questa prima fase, ogni sfida sarà basata sul migliore punteggio di gioco in un singolo round (best-of-one). I migliori Just Dancer passeranno ai quarti di finale. A partire dai quarti di finale e fino alla finalissima, una giuria di professionisti completerà i migliori punteggi con le proprie impressioni. Ecco i 18 finalisti che si contenderanno la finale mondiale della Just Dance World Cup 2018:

Umutcan “Technoth” Tütüncü – Turkey (Campione del mondo 2017)

Jordan “Prism” Boury – Francia

Aleksandr “Sanya JDU” Terekhov – Russia

Konrad “Fineasz.U” Stobierski – Polonia

Riadna “Anybtr” Ramirez – Messico

Pedro “Morales360bkn” Morales – Cile

Antonino “dancer280” Pomilia – Italia

Joseph “Aazzlano” Cordero – Stati Uniti

Tiago “Viagonce” Silva de Oliveira – Brasile

Kevin “MeoWorange” Feddersen – Germania

Jassbell “jasbell15” Regas Schcolnick – Spagna

Denzal “Justdenz95” Van Uitregt – Australia

Gabriel “Gabthenostalgic” Bolduc Brouillette – Canada

Veanna “Veanna” Viitala – Paesi nordici

Dion “Dion Visser” Hendrikus Johannes Theodorus – Paesi bassi

Carlos “Carlosshadow7” – Portogallo

Adithiyan “Arms73” Armstrong – India

Michtell “MitchTheGamer04” d’Abreu – Regno Unito

La competizione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di Just Dance Italia a partire dalle 18:00 di sabato 21 aprile 2018 così da consentire a tutti di fare il tifo per i propri beniamini.