Ubisoft annuncia Ghostwriter: in video l'IA in grado di scrivere sceneggiature

Nel corso della serata è stato pubblicato un nuovo video da parte di Ubisoft e, a differenza di quello che si potrebbe immaginare, non si tratta di un reveal a tema videoludico. L'azienda francese ha infatti svelato al mondo la sua tecnologia intitolata Ghostwriter.

Si tratta di una particolare tecnologia basata sull'intelligenza artificiale e sul deep learning alla quale hanno lavorato anche alcuni sceneggiatori di Ubisoft. Grazie a Ghostwriter, gli sviluppatori potranno alleggerire il carico di lavoro sulle spalle degli scrittori, i quali potranno avvalersi di quella tecnologia per elementi di contorno come, ad esempio, i dialoghi fra gli NPC che si possono ascoltare durante le fasi di esplorazione di un open world. In sostanza, non si tratta di uno strumento tecnologico che mira a soppiantare gli sceneggiatori, ma di un aiuto che dovrebbe rendere più semplice lo sviluppo di alcune produzioni che richiedono tantissime righe di testo.

Stando a quanto dichiarato dal colosso dell'industria videoludica, gli sviluppatori potranno creare dialoghi a partire da alcune parole chiave e poi, una volta generate tramite IA, procederanno con la loro correzione. Insomma, l'intervento dell'uomo sarà comunque fondamentale.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il funzionamento di Ghostwriter, vi ricordiamo che Ubisoft Italia ha chiuso, ma non c'è stata alcuna ripercussione su Ubisoft Milano, gli autori di Mario + Rabbids.