Ubisoft annuncia un gioco Open World di Star Wars dagli autori di The Division!

Lucasfilm fa sul serio: dopo l'annuncio di Indiana Jones di Bethesda arriva ora la conferma che Ubisoft e Massive Games stanno lavorando ad un gioco Open World di Star Wars, realizzato in collaborazione con Lucasfilm Games.

Lo sviluppo del progetto è nelle primissime fasi e Massive Entertainment sta assumendo personale per completare lo staff, il gioco sarà basato sullo Snowdrop Engine e vedrà nelle vesti di direttore creative Julian Gerighty, già responsabile di The Crew e Tom Clancy's The Division 2.

Si tratta del primo grande gioco di Star Wars non sviluppato da Electronic Arts in otto anni, in ogni caso EA resta un partner fondamentale per il brand Star Wars, come confermato da Sean Shopaw, Vice Presidente Senior Global Games & Interactive Experiences di Disney.

Yves Guillemot, CEO e fondatore di Ubisoft, si è detto molto contento di questa opportunità e assicura che la compagnia lavorerà duramente per dare ai fan il gioco di Guerre Stellari che si aspettano. Anche Kathleen Kennedy (presidente di Lucasfilm Games) ha piena fiducia nel publisher transalpino e in Massive Entertainment e ribadisce che il ritorno di Star Wars e Indiana Jones è solamente il primo passo di un luminoso futuro.