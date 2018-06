Ubisoft annuncia Just Dance 2019 con un balletto folle e colorato!

La conferenza E3 2018 di Ubisoft si è aperta nel segno dei colori e della musica: il publsher ha dato il via alle danze, in tutti i sensi, con un balletto folle e colorato con costumi di ogni tipo per annunciare Just Dance 2019.

Il nuovo capitolo della serie targata Ubisoft uscirà nel corso dell'autunno del 2018. In alto, nella clip che vi proponiamo, potete ammirare la simpatica coreografia che ha aperto lo showcase del publisher francese alle 22:00 ora italiana.

Restate con noi per scoprire tutte le novità provenienti dalla conferenza E3 2018 di Ubisoft in quel di Los Angeles. Vi è piaciuto il balletto proposto in apertura alla conferenza?