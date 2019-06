Ubisoft annuncia Just Dance 2020 e Adventure Time X Brawlhalla

Oltre al reveal trailer di Watch Dogs Legion e al teaser di Gods & Monsters, la conferenza Ubisoft all'E3 2019 ci regala le primissime scene di gioco di Just Dance 2020 e l'annuncio di Adventure Time X Brawlhalla.

La nuova edizione del rythm game di Ubisoft Paris, festeggerà il decimo anniversario del franchise videoludico musicale più famoso del mondo e, per questo, introdurrà tantissimi contenuti inediti e modalità per scatenarsi in pista ballando al ritmo di 40 nuovi brani di successo, tra hit mondiali e fenomeni virali su Internet di artisti emergenti. Il gioco ci permetterà inoltre di monitorare le calorie bruciate e il tempo trascorso a ballare per mantenere alta la motivazione con la popolare modalità Sweat.

Nella tracklist ufficiale di Just Dance 2020 troveremo:

God Is A Woman – Ariana Grande

Skibidi – Little Big

Vodovorot – XS Project

Bangarang – Skrillex ft. Sirah

Con Calma - Daddy Yankee Ft. Snow

Bad Boy - Riton & Kah-Lo

High Hopes – Panic! At The Disco

Kill This Love – BLACKPINK

Sushi - Merk & Kremont

I like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

Policeman - Eva Simons Ft. Konshens

Rain Over Me - Pitbull Ft. Marc Anthony

Per quanto riguarda Brawlhalla, il famoso brawler a scorrimento di Blue Mammoth Games si accinge ad accogliere i mitici protagonisti della serie animata e videoludica di Adventure Time. L'update del crossover tra Brawlhalla e Adventure Time è già disponibile e può essere scaricato da tutti gli appassionati, mentre per Just Dance 2020 ci sarà da attendere fino al 5 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e Wii, come ci viene ribadito nel video di annuncio del nuovo frizzante titolo di Ubisoft Paris.