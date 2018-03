Ubisoft annuncia Might & Magic Elemental Guardians

annuncia l’inizio delle pre-registrazioni per, un nuovo GDR mobile free-to-play. I giocatori Android e iOS che effettueranno la pre-registrazione riceveranno una speciale ricompensa di gioco.

Sviluppato dallo studio Ubisoft Mobile di Barcellona, Might & Magic Elemental Guardians combina frenetiche battaglie strategiche con una grafica straordinaria, il tutto in stile Western anime. I giocatori potranno ottenere e combattere con centinaia di creature fantasy splendidamente animate, evolvendole per creare la migliore squadra possibile di guerrieri elementali.

Attraverso un’emozionante campagna per giocatore singolo e una modalità PvP competitiva, i giocatori potranno anche aumentare il livello della propria squadra e del loro eroe personalizzato man mano che progrediranno nel gioco. Might & Magic Elemental Guardians è una variante moderna di un classico franchise, che include alcuni celebri personaggi del brand oltre a nuove creature esclusive.

Attualmente è possibile pre-registrarsi su mightandmagic.com, mentre Might & Magic Elemental Guardians sarà disponibile dal 31 maggio 2018, sia per iOS che per Android rispettivamente su App Store e Google Play.