Ubisoft annuncia la nuova lega nordamericana di Rainbow Six Siege

Ubisoft ha ufficializzato i primi dettagli sul nuovo campionato esport che sostituirà la Pro League, il cui debutto è previsto per la fine di giugno 2020.

La Rainbow Six North American League sarà suddivisa in due divisioni regionali - gli Stati Uniti e il Canada – e presenterà un programma regionale ristrutturato, in ossequio alla nuova road map, per permettere alle migliori formazioni nordamericane di emergere.

La divisione degli Stati Uniti dovrebbe avere otto organizzazioni in competizione in un campionato offline che, se tutto va bene, si terrà a Las Vegas. L'inizio della stagione, comunque, inizierà sicuramente online e solo successivamente verranno valutati i presupposti di sicurezza e salute per poter riprendere il campionato offline.

Per la prima volta nella storia di Rainbow Six, il Canada si unirà alla competizione con la propria divisione dedicata: questa sarà una lega composta da quattro squadre che competeranno in un campionato online.

Per promuovere la crescita di un ecosistema semi-professionistico Ubisoft ha intenzione di includere anche la Challenger League nei piani di sviluppo, una lega online composta da otto squadre per regione, che giocheranno per avere la possibilità di salire di livello e passare alla lega professionistica.

“Siamo entusiasti della nuova struttura globale di Rainbow Six che privilegia gli investimenti e la regionalizzazione in ciascuno dei territori. Nella Lega del Nord America, le otto squadre della divisione degli Stati Uniti sono state selezionate per garantire una struttura stabile per una lega offline di primo piano", ha affermato Che Chou, senior director per l'esport di Ubisoft. “Accanto alla divisione USA, crediamo che la divisione Canada e la Challenger League completino la scena competitiva in Nord America, offrendo ampie opportunità ai giocatori di diversi livelli di abilità per perseguire il proprio sogno".

L'inaugurazione della divisione USA, della divisione Canada, e della Challenger League come parte del nuovo ecosistema regionale, rappresenta attualmente la più grande evoluzione di sempre per il panorama competitivo di Rainbow Six. Non scevra da polemiche, come abbiamo già visto.

Con tutta probabilità ci si potrà aspettare qualcosa del genere anche in Europa, ma al momento nulla è ancora trapelato.

Comunque, per quanto riguarda la prima Stagione del 2020, le Squadre della US Division confermate sono: i campioni del mondo Spacestation Gaming, i TSM, DarkZero Esports, Tempo Storm, EUnited, Disrupt Gaming, Susquehanna Soniqs e Oxigen.