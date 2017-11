Ubisoft annuncia Ode, una nuova avventura musicale disponibile da oggi su PC

è lieta di annunciare, una nuova avventura musicale persviluppata da(lo stesso studio dietro Grow Home). Il gioco è disponibile a partire da oggi su Uplay al prezzo di 4,99 euro.

A differenza dei giochi più tradizionali, Ode non ha alcuna guida, tutorial o suggerimento, permettendo così ai giocatori di esplorare i mondi sensoriali che li circondano al ritmo che preferiscono, seguendo unicamente la propria curiosità.

Il giocatore potrà esplorare quattro distinti giardini musicali nei panni di Joy, cercando di ottenere stelle cadenti. Più stelle riesce a raccogliere e maggiore sarà l’intensità visiva e sonora dell’esperienza che potrà vivere.

I giardini sono ricchi di piante musicali che emettono specifiche note per aiutare i giocatori a creare un sottofondo musicale in ciascun livello. Alcune sfide intuitive sbloccano più livelli per dare vita a una composizione unica basata sullo stile di gioco di ogni utente.

Ode è stato creato con il semplice obiettivo di offrire un’esperienza di gioco gioiosa e piacevole. Si tratta di un titolo spensierato e delizioso, sviluppato dallo studio Ubisoft di Reflections, già autore di Grow Home, Grow Up e del recente Atomega.