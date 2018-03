Ubisoft annuncia il programma delle attività per la GDC 2018

Alla, che inizierà lunedì 19 marzo e durerà fino a venerdì 23 marzo,cercherà di ispirare i partecipanti con un programma diversificato di presentazioni e portavoce.

Le sessioni evidenzieranno le ultime innovazioni tecniche, l’approccio alla gestione dei marchi a lungo termine, le lezioni apprese dallo sviluppo di titoli live e AAA, e molti altri aspetti relativi all’esperienza dei team di Ubisoft. Ubisoft avrà una sala dedicata presso il Moscone Center, al 2° piano della West Hall, dove i partecipanti alla GDC potranno assistere alle presentazioni dei suoi portavoce, oltre a provare in anteprima Far Cry 5 e incontrare i reclutatori. La Ubisoft Lounge sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 18:00 (ad eccezione di venerdì 23 marzo, quando chiuderà alle 16:00).

Le principali presentazioni della GDC includeranno portavoce come Jean Guesdon (Assassin’s Creed), Nouredine Abboud (Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands), Leroy Athanassoff (Tom Clancy Rainbow Six Siege), Damien Kieken (For Honor), Matthew Rose (Starlink Battle for Atlas), Fredrik Brönjemark (Tom Clancy’s The Division), Etienne Carrier (Far Cry 5), Marco Renso (Mario + Rabbids Kingdom Battle) e molti altri. Tutti i portavoce illustreranno le tecniche e la fase di creazione di alcuni dei giochi più popolari di Ubisoft.

Women in Gaming Rally

Ubisoft è lieta di collaborare con Xbox alla 18ª edizione dell’annuale Women in Gaming Rally. Diverse squadre rinforzano la creatività e l’innovazione tra i team e in questo aspetto le donne svolgono un ruolo molto importante. Ubisoft intende sempre promuovere un ambiente lavorativo aperto che incoraggi la comprensione e il rispetto tra i diversi gruppi di persone che compongono l’azienda, e si impegna a collaborare con l’intero settore per aumentare la rappresentanza delle donne nello sviluppo videoludico. Il Women in Gaming Rally si terrà giovedì 20 marzo dalle 12:00 alle 21:00 presso il Contemporary Jewish Museum, con la partecipazione di vari portavoce di Ubisoft, tra cui Stephanie Perotti (VP Online Games), Liz England (Game Designer, Ubisoft Toronto), Jolie Menzel (Lead Narrative Designer, Ubisoft San Francisco) e Jean Raymond (Digital Sales Director, Ubisoft San Francisco) in varie conferenze e attività di rete.

Conferenza promossa da Ubisoft

Quest’anno Ubisoft promuove la conferenza Accessibility in Games: Where we are and where to next, che si terrà mercoledì 21 marzo presso il Moscone Center, nella sala 2000 della West Hall. La conferenza vedrà la partecipazione di Cherry Thompson (sostenitrice dell’accessibilità e streamer), Tara Voelker (Gaming & Disability Community Lead, Xbox) Jason Canam (Director, Household Games) e David Tisserand (User Research Process Manager, Ubisoft). Ian Hamilton, sostenitore ed esperto di accessibilità, sarà il moderatore della conferenza, che illustrerà i cambiamenti nel settore e le sfide incontrate dagli sviluppatori attuali, discutendo della possibile direzione futura dell’accessibilità.