Ubisoft annuncia lo sviluppo di una tecnologia cloud 'rivoluzionaria'

In occasione della GDC, un gruppo di sviluppatori legati al team Ubisoft Stockholm hanno svelato al pubblico di essere attualmente al lavoro su una tecnologia basata sul cloud che potrebbe avere interessanti risvolti in futuro.

A fare queste dichiarazioni sono stati il managing director Patrick Bach, il technical director Christian Holmqvist e il technical director Per-Olof Romell.

Ecco di seguito il commento di Romell sulla tecnologia che prende il nome di Ubisoft Scaler:

"Ubisoft Scaler è un pezzo fondamentale di tecnologia grazie al quale i giochi Ubisoft potranno sfruttare la potenza del cloud. Si tratta in sostanza di un grosso cambio nel modo di creare giochi. Provate ad immaginare come saranno i giochi tra dieci anni e a come sarà anche svilupparli."

Lo sviluppatore ha definito i giochi moderni come iterazioni di prodotti del passato, specificando che grazie ad Ubisoft Scaler tutto ciò cambierà e non vi saranno limiti nello sviluppo, sebbene questa tecnologia sia in grado di stravolgere sensibilmente il metodo di lavoro delle software house. Va inoltre precisato che non bisogna confondere Ubisoft Scaler con le piattaforme di gaming in streaming come Google Stadia ed Amazon Luna, dal momento che quella in lavorazione presso l'azienda francese è una tecnologia profondamente diversa e che probabilmente andrà a potenziare con l'utilizzo del cloud quello che andrà a girare sulle nostre console o sui nostri dispositivi.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Ubisoft Stockholm è al lavoro su una nuova IP, probabilmente legata proprio a Scaler.

discussed the tech, which is called Ubisoft Scaler,