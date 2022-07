Ubisoft annuncia The Division Resurgence, spin-off della serie per sistemi mobile

L'insider Tom Henderson ci ha preso ancora una volta: ha infatti correttamente anticipato l'annuncio di The Division Mobile, reso ora ufficiale da Ubisoft.

La compagnia francese ha infatti annunciato Tom Clancy's The Division Resurgence, nuova esperienza free-to-play che mescolerà FPS ed RPG, pensata appositamente per sistemi iOS e Android. Nel comunicato ufficiale diffuso da Ubisoft, Resurgence offrirà una nuova linea narrativa indipendente dalla serie principale, che sarà ambientata in un enorme open world incentrato su New York e liberamente esplorabile. Sarà possibile giocare in solitaria, ma il multiplayer cooperativo PvE sarà un elemento fondamentale della nuova iterazione di The Division.

Tra gli altri contenuti confermati, la presenza di modalità, armi ed equipaggiamenti originali pensati appositamente per lo spin-off mobile. Non mancheranno nuovi personaggi, ciascuno con proprie storie articolate e con la possibilità di poterli personalizzare attraverso numerosi gadget ed attrezzature varie. Confermato inoltre l'arrivo a breve della Closed Alpha, con Ubisoft che invita i fan a sintonizzarsi sul sito ufficiale del gioco nella speranza di essere selezionati per i test.

Al momento Tom Clancy’s The Division Resurgence è sprovvisto di una data d’uscita definitiva, con Ubisoft che comunicherà maggiori dettagli in tal senso nel prossimo futuro. Pronti ad immergervi in questa nuova esperienza gratis ambientata nell’universo di The Division?