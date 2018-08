Ubisoft annuncia The Settlers, ottavo capitolo della serie in arrivo nell'autunno del 2019

Durante la conferenza d'apertura della Gamescom 2018, Ubisoft ha annunciato l'ottavo capitolo della celebre serie strategica The Settlers, intitolato molto semplicemente The Settlers.

Il titolo sarà mosso dallo Snowdrop Engine, motore proprietario utilizzato anche per i giochi della serie Tom Clancy's The Division, e verrà lanciato nel corso dell'autunno del 2019 su PC. Per l'occasione, è stato mostrato il trailer cinematografico che trovate allegato in apertura di notizia. Non sono state mostrate scene di gameplay, per le quali dovremo continuare ad attendere.

Ubisoft ha anche annunciato The Settlers: History Collection, raccolta comprendente i primi sette capitoli della serie aggiornati per i PC moderni. Verrà pubblicata il 15 novembre di quest'anno. The Settlers 1, invece, è già disponibile da oggi su Uplay Store.