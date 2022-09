Ubisoft annuncia i Trackmania Games, evento esport di riferimento per il 2024

Oggi Ubisoft ha annunciato i Trackmania Games, un evento multiformato con diverse discipline di gara. Aperta ai partecipanti di tutto il mondo, la competizione sarà ospitata a Parigi, in Francia, nell'estate del 2024, e si terrà ovviamente su Trackmania dopo il suo approdo su console e piattaforme cloud.

I Trackmania Games saranno fedeli ai valori fondamentali di Trackmania Esports, con competizioni accessibili a tutti i giocatori, sia dilettanti che professionisti, con spettacoli facili da capire e godibili per la comunità in generale, favorendo un'atmosfera pacifica. Oltre agli appassionati di gioco competitivo della community internazionale, l'evento riunirà giocatori professionisti altamente qualificati e i giocatori più creativi, il che promette uno spettacolo ricco di azione e divertimento, sia per il pubblico presente che online.

Nel 2023, la Trackmania Grand League si evolverà per preparare la strada ai Trackmania Games 2024. I dettagli del programma e dei contenuti saranno definiti nei prossimi mesi, in collaborazione con le nostre comunità Trackmania di tutto il mondo, con gli organizzatori di eventi e le emittenti, nonché con i marchi e le istituzioni.

Trackmania è un titolo racing arcade free-to-play, attualmente disponibile su Ubisoft Store, Ubisoft Connect e Ubisoft+ e su Epic Games Store. Sarà lanciato su console e piattaforme cloud nel 2023.

A tale proposito, vi rimandiamo alla recensione di Trackmania.