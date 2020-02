Ubisoft annuncia Trackmania, remake di Nations in arrivo a maggio su PC

In occasione delle finali della Trackmania Grand League a Lione, in Francia, Ubisoft ha annunciato Trackmania, nuovo capitolo della serie sviluppato da Ubisoft Nadeo e in uscita in tutto il mondo su PC il 5 maggio 2020.

Descritto come il capitolo più ambizioso della celebre serie, Trackmania si configura come un remake del leggendario Trackmania Nations, caratterizzato da un gameplay facile da apprendere ma difficile da padroneggiare, con grafica e direzione artistica rinnovate. Il titolo includerà una campagna stagionale ufficiale e una selezione giornaliera di tracciati. Consentirà, inoltre, di creare piste uniche liberamente condivisibili dai giocatori, che potranno anche fornire alla comunità nuove superfici e alcuni blocchi "speciali". In calce a questa notizia potete visionare le prime immagini tratte dalla versione Alpha della produzione.

Con Trackmania, inoltre, l'obiettivo di Ubisoft Nadeo sarà quello di rendere gli eSport accessibili a chiunque, con competizioni giornaliere nelle Open League internazionali. Non a caso, è stato già annunciato che Trackmania sarà presente alla prossima Trackmania Zrt Cup, una competizione che si svolgerà il 13 giugno presso l’AccorHotels Arena di Parigi e che ha già registrato il tutto esaurito con 15.000 spettatori.