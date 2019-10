Ubisoft annuncia tre giochi per PS5/Xbox Scarlett e due nuovi titoli AAA per il 2020

Nella giornata di ieri Ubisoft ha rinviato Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters al prossimo anno fiscale, questo vuol dire che i tre giochi citati usciranno nel periodo compreso tra aprile 2020 e marzo 2021.

Ma c'è di più perchè secondo quanto riportato da VGC, durante la conference call con gli azionisti il publisher francese, nella persona di Frédérick Duguet (CFO dell'azienda), avrebbe confermato l'arrivo di Watch Dogs Legion, Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine su piattaforme Next-Gen.

"Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine e Watch Dogs Legion verranno lanciati nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2020 e saranno ottimizzati per la prossima generazione di console." I tre titoli Ubisoft saranno quindi Cross-Gen e usciranno su PC, PS4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, Google Stadia (nel caso di WD Legions), PlayStation 5 e Xbox Scarlett, non è chiaro invece se per uno o più giochi sia previsto l'approdo anche su Nintendo Switch.

A margine, Ubisoft ha inoltre confermato che nel 2020 pubblicherà anche altri due titoli AAA, tra questi potrebbero esserci Beyond Good & Evil 2 e Assassin's Creed Kingdom, ai quali si aggiungerà probabilmente Just Dance 2021. La compagnia potrebbe inoltre continuare a puntare su The Crew e Far Cry, per i quali al momento non sono stati annunciati nuovi episodi.