Ubisoft annuncia ufficialmente Assassin's Creed Odyssey con un breve teaser!

Dopo il rumor emerso ieri sera, Ubisoft ha confermato ufficialmente Assassin's Creed Odyssey con un breve teaser trailer pubblicato su Twitter. Il gioco verrà mostrato nella sua interezza all'E3 2018 di Los Angeles.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, l'account ufficiale di Ubisoft ha postato un breve teaser di Assassin's Creed Odyssey, confermandone di fatto l'esistenza. Al momento le informazioni in nostro possesso non sono molte, ma basandoci sul titolo e sui pochi elementi a disposizione possiamo dedurre alcune caratteristiche di questo nuovo capitolo.

Considerando la presenza degli elmi spartani e il riferimento all'Odissea omerica nel titolo, infatti, il gioco sarà ambientato con ogni probabilità nell'Antica Grecia, permettendoci di esplorare uno dei periodi storici più affascinati in assoluto. La cosa sembra confermata anche dal breve teaser trailer, in cui possiamo intravedere qualche scorcio di ambientazione.

La presentazione ufficiale di Assassin's Creed Odyssey è dunque fissata per la conferenza che si terrà all'E3 2018, in programma per le ore 22:00 italiane di lunedì 11 giugno. Ricordiamo inoltre che si era già parlato dell'Antica Grecia a inizio maggio, quando emerse un'immagine di un presunto titolo in lavorazione che ritraeva proprio una città greca. A questo punto cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Assassin's Creed?