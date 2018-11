Ubisoft lancia una linea di vini a tema Assassin's Creed

Con l'ultimo episodio della fortunata saga ambientato nell'Antica Grecia, Ubisoft ha ben pensato di omaggiare il dio Dioniso lanciando una linea di vini a tema Assassin's Creed.

La casa francese ha stretto una collaborazione con il produttore Lot18 per la realizzazione di bottiglie di vino dedicate ad alcuni dei più rappresentativi assassini di cui abbiamo vestito i panni nel corso delle varie avventure che la serie ci ha regalato. In alcuni casi, come quello del mai dimenticato Ezio Auditore, Ubisoft ha voluto associare la provenienza dell'assassino con quella del vigneto della rispettiva bottiglia. Vi riportiamo di seguito la lista intera delle produzioni di cui si occuperà Lot18:

2017 Aveline de Grandpré Appellation Côtes du Rhône Contrôlée

de Grandpré Appellation Côtes du Rhône Contrôlée 2017 Arno Dorian Qualitätswein Niederösterreich Zweigelt

Qualitätswein Niederösterreich Zweigelt 2017 Altaïr Ibn-La'ahad Loire Valley IGP Cabernet Franc

Loire Valley IGP Cabernet Franc 2015 Bayek of Siwa Spanish Tempranillo

Spanish Tempranillo 2016 Connor Horse Heaven Hills Cabernet Sauvignon

Horse Heaven Hills Cabernet Sauvignon 2015 Ezio Auditore Super Tuscan Red Blend

Il prezzo, neanche troppo proibitivo, si attesta sui 20 dollari a bottiglia, e l'acquisto può essere effettuato direttamente sul sito di Lot18. Sfortunatamente, sembrerebbe che l'iniziativa, disponibile fino ad esaurimento scorte, sia limitata ai soli Stati Uniti d'America. Cosa ne pensate di questa iniziativa da parte di Ubisoft?