Ubisoft annuncia Uplay+, nuovo servizio in abbonamento per PC e Google Stadia

Durante la conferenza E3 2019, Ubisoft ha annunciato Uplay+, nuovo servizio in abbonamento per PC e Google Stadia, concettualmente simile ad Xbox Game Pass di Microsoft e Origin/EA Access di Electronic Arts.

Il servizio includerà oltre 100 titoli della compagnia con i relativi DLC, contenuti esclusivi da riscattare in-game, e fornirà accesso anticipato a tutti i giochi in uscita nelle loro edizioni Premium, compresi quelli annunciati oggi durante la conferenza: Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters. Uplay+ sarà lanciato il 3 settembre su PC al prezzo di 14,99 euro al mese, ma è già possibile pre-registrarsi a questo indirizzo: tutti coloro che lo faranno prima del debutto, otterranno l'accesso gratuito fino al 30 settembre 2019, così potranno testare tutte le sue funzionalità. L'abbonamento è completamente privo di vincoli e può essere disattivato in qualsiasi momento, esattamente come accade con i servizi analoghi.

Successivamente, nel 2020 Uplay+ approderà anche su Google Stadia, nuovo servizio cloud gaming del gigante di Mountain View in uscita a fine anno. Non sono stati resi noti maggiori dettagli al riguardo, per cui al momento non sappiamo come si integrerà e se il catalogo e il prezzo saranno i medesimi.