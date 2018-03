Ubisoft apre due nuovi studi a Mumbai e Odessa, lavoreranno su progetti tripla A

Quest'oggiha annunciato l'apertura di nuovi studi sviluppo: uno a, in Ucraina, e l'altro a, in India.

Il primo farà capo al già esistente studio di Kiev, gestito da Adrian Serbanescu. Andrà ad unirsi ad altri sette team della compagnia per lavorare sul franchise di Tom Clancy's Ghost Recon. Al momento può contare su 10 sviluppatori, che nei prossimi due anni diventeranno 60.

Lo studio di Mumbai verrà invece gestito da Jean-Philippe Pieuchot, managing director della filiale di Pune. I due studi indiani collaboreranno per lo sviluppo di giochi console AAA e di nuovi servizi online per la compagnia. Lo studio di Pune ha lavorato in tempi recenti al porting di South Park: Il Bastone della Verità per Nintendo Switch, in uscita il 24 aprile, e alla versione remastered di Far Cry 3, gratis per gli acquirenti del season pass di Far Cry 5. Alcuni degli impiegati di Pune si trasferiranno a Mumbai per aiutare durante l'apertura, e l'obiettivo è quello di arrivare a 100 sviluppatori entro i prossimi due anni.

Ubisoft, quindi, continua ad espandersi. Non è passato neppure un mese dall'acquisizione di Blue Mammoth Games, team responsabile di Brawlhalla. Pochi giorni fa, invece, è riuscita a liberarsi di Vivendi, la conglomerata che tentava da moltissimo tempo di acquisirla, con una manovra da ben 2 miliardi di euro.