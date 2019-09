Ubisoft apre un nuovo studio di sviluppo in Vietnam: tutti i dettagli

I vertici di Ubisoft hanno intenzione di espandere l'insieme dei propri team di sviluppo: la compagnia ha infatti in programma l'apertura di una nuova sede.

L'area geografica selezionata per accogliere la nuova squadra di casa Ubisoft è il Vietnam, in particolare la città di Da Nang. Nel corso dei prossimi tre anni, il team accoglierà al suo interno circa cento dipendenti, pronti ad espandere la presenza della software house nell'ambito del settore mobile. La sede vietnamita, infatti, collaborerà con altri team Ubisoft dediti a questo specifico settore videoludico per dare vita a nuovi progetti. In particolare, riporta Games Industry, lo studio si occuperà di sviluppare "Instant Games" per piattaforme social.

A guidare il team di Ubisoft Da Nang sarà Aurélien Palasse, già indicato dalla compagnia come studio manager della nuova sede vietnamita. Quest'ultimo, presentando il progetto, ha sottolineato come la città offra un settore tech in rapida crescita. "Con questa apertura - ha ribadito Palasse - Ubisoft trarrà beneficio dal bacino di competenze locale accogliendo al contempo nuovi talenti internazionali nella regione per rafforzare la propria forza creativa e soddisfare la crescente domanda del mobile gaming".



In chiusura, vi ricordiamo che la sotware house ha lanciato una serie di sconti Ubisoft per la Milan Games Week. Recentemente, inoltre, il colosso ha ribadito il proprio impegno nei giochi open world.