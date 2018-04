Ubisoft aprirà un nuovo studio AAA a Winnipeg, in Canada, nel corso dell'autunno

Il 2018 si sta rivelando un anno decisamente importante per Ubisoft. Dopo l'acquisizione di Blue Mammoth Games (Brawlhalla) avvenuta all'inizio di marzo e l'apertura degli studi di Odessa (Ucraina) e Mumbai (India), la casa francese si prepara ad una nuova operazione di espansione.

Entro il prossimo autunno verrà aperto un nuovo studio a Winnipeg, la capitale della provincia del Manitoba, in Canada. Si tratterà, a tutti gli effetti, della quinta succursale presente sul territorio canadese, dopo quelle di Montreal, Quebec City, Saguenay e Toronto. Ubisoft crede fermamente che l'area sia ricca di potenzialità, e ha deciso di investirci ulteriormente.

Ubisoft Winnipeg, dopo l'apertura, lavorerà a stretto contatto con le altre filiali del paese al co-sviluppo di produzioni tripla A. Il suo obiettivo principale sarà quello di mettere a punto nuove tecnologie e strumenti di programmazione che verranno utilizzati da altri studi su IP come Assassin's Creed, Watch_Dogs e Far Cry. A tal proposito, il CEO di Ubisoft Canadian Studios Yannis Mallat ha dichiarato: "La creazione di mondi digitali così grandi diventa sempre più complessa, ed è fondamentale che i nostri team abbiano accesso alla miglior tecnologia possibile per poter continuare a sviluppare giochi innovativi in un mercato così competitivo".

Per celebrare l'annuncio, Ubisoft ha anche pubblicato il video di presentazione che potete guardare in cima a questa notizia. Include diversi spezzoni di gameplay tratti dai titoli più celebri della compagnia, incluso Starlkink: Battle for Atlas di Ubisoft Toronto, presentato all'E3 2017.