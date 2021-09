Ubisoft+ arriva su Stadia anche in Italia: ecco come non far aumentare il prezzo

Ubisoft ha esteso la versione Beta dell'accesso multipiattaforma di Ubisoft+ anche all'Italia: ciò significa che adesso possono accedere al suo catalogo anche i giocatori di Google Stadia (tecnicamente Ubisoft+ è attivo anche su Luna, ma il servizio streaming di Amazon non è ancora disponibile nel nostro paese).

I nuovi abbonati e quelli attuali che collegheranno il loro Account Ubisoft a Stadia entro il 29 settembre diventeranno Founder e potranno mantenere, dopo la fine della beta, l’accesso multipiattaforma al loro attuale prezzo di abbonamento di 14,99 euro al mese (cambiare l’abbonamento a Ubisoft+ con una modifica del piano o una cancellazione causerà la perdita dello status di Founder). A partire dal 30 settembre, l’accesso multipiattaforma sarà disponibile a 17,99 euro al mese per i nuovi abbonati. Ubisoft+ continuerà a rimanere disponibile su PC a prezzo di 14,99 euro al mese./p>

Per chi non lo sapesse, Ubisoft+ su Stadia, Luna e PC offre un ampio catalogo di giochi Ubisoft e garantisce le Premium Edition delle prossime uscite del produttore francese. Gli abbonati possono divertirsi sui propri dispositivi e beneficiare della progressione cross-piattaforma per titoli come Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Riders Republic e Rainbow Six Extraction.