Ubisoft+ arriva su Xbox: quanto costa, come funziona e che giochi ci sono

Le indiscrezioni sull'imminente arrivo di Ubisoft+ su console Xbox trovano ufficialmente conferma. Dalle colonne di Xbox Wire, la casa di Redmond ci informa dell'avvenuto lancio di Ubisoft+ Multi Access, un nuovo piano in abbonamento accessibile su Xbox Series X|S e Xbox One.

La nuova collaborazione sancita dal colosso tecnologico di Redmond e dal publisher francese consente a tutti gli iscritti a Ubisoft+ Multi Access di fruire liberamente l'intero catalogo di videogiochi Ubisoft per console Xbox, ivi compresi tutti i pacchetti contenutistici (dai DLC delle edizioni speciali alle espansioni vere e proprie). Si tratta quindi di un servizio non legato a Xbox Game Pass.

L'elenco dei videogiochi Ubisoft accessibili tramite il nuovo piano in abbonamento comprende, tra gli altri, tutti i titoli delle serie di Assassin's Creed, Far Cry e The Division, oltre a decine di altri giochi. Eccovi l'elenco completo dei titoli fruibili dagli abbonati a Ubisoft+ Multi Access su Xbox One e Series X|S:

Anno 1800 (solo su Xbox Series X|S)

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Assassin’s Creed IV: Black Flag (include Assassin’s Creed Liberation)

Assassin’s Creed Unity (Gold Edition)

Assassin’s Creed Valhalla (Ultimate Edition)

Assassin’s Creed Chronicles: China, India, and Russia

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed Odyssey (Deluxe Edition)

Assassin’s Creed Origins (Gold Edition)

Assassin’s Creed Syndicate (Gold Edition)

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Battleship

Boggle

Child of Light (Ultimate Edition)

Family Feud

Far Cry Primal (Deluxe Edition)

Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)

Far Cry 3 (Classic Edition)

Far Cry 4 (Gold Edition)

Far Cry 5 (Gold Edition)

Far Cry 6 (Gold Edition)

Far Cry: New Dawn

Fighter Within

For Honor

Ghost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)

Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising (Gold Edition)

Jeopardy!

Monopoly Plus

Monopoly Madness

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (Gold Edition)

Rabbids Party of Legends

Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Siege (Deluxe Edition)

Rayman Legends

Riders Republic

Risk

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Scrabble

Shape Up (Gold Edition)

South Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)

South Park: The Stick of Truth

Starlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)

Steep

The Crew (Ultimate Edition)

The Crew 2

The Division (Gold Edition)

The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising (Gold Edition)

Trivial Pursuit Live

Trivial Pursuit Live 2

UNO (Ultimate Edition)

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs (Complete Edition)

Watch Dogs 2 (Gold Edition)

Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)

Wheel of Fortune

Zombi

La sottoscrizione a Ubisoft+ Multi Access richiede l'esborso mensile di 17,99 euro: gli abbonati al servizio ricevono uno sconto del 10% sulla valuta virtuale acquistata per i videogiochi Ubisoft e hanno accesso a premi mensili ingame, come personalizzazioni esclusive e vari premi digitali