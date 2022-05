Ubisoft+ sta arrivando su Xbox Game Pass? Ubisoft Olanda chiarisce l'equivoco

I curatori dei profili social di Ubisoft Olanda tornano sull'ormai celebre post che preannunciava il possibile arrivo di Ubisoft Plus su Xbox Game Pass per fornire un importante chiarimento.

Intervenendo nell'accesa discussione scaturita sui social dal precedente messaggio che suggeriva l'ingresso di Ubisoft+ nel Game Pass, i gestori del canale Twitter di Ubisoft Olanda si sono rivolti alla community per "scusarci della confusione! Dobbiamo chiarire questo punto. Ubisoft+ arriverà su Xbox in futuro, ma non si sa ancora nulla riguardo l'arrivo su Xbox Game Pass".

Il team social di UbisoftNL sottolinea inoltre come "ad esempio, Rainbow Six Extraction è già disponibile per Xbox Game Pass. Scusate per le false speranze! Non siamo a conoscenza di ulteriori informazioni riguardanti l'arrivo di Ubisoft Plus su Game Pass".

La rumoreggiata fusione tra il servizio in abbonamento di Ubisoft con quello di Microsoft, di conseguenza, non sembrerebbe essere destinata a verificarsi, almeno non nel breve o medio periodo. C'è anche chi, giustamente, ritiene che l'attuale natura "all inclusive" di Ubisoft Plus (ricordiamo che il servizio comprende tutti i giochi della compagnia francese e le relative espansioni) non possa conciliarsi con le attuali politiche portate avanti dalla casa di Redmond con Xbox Game Pass, specie per quanto concerne i prezzi estremamente concorrenziali dell'abbonamento.