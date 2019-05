Ubisoft: in arrivo un game pass in stile Electronic Arts?

Interessante indiscrezione quella rivelata sul forum di ResetEra da alcuni utenti, che avrebbero individuato un placeholder sul sito di Ubisoft per una sottoscrizione ad un servizio della software house. Una sorta di game pass insomma, sulla falsariga di quelli già offerti da aziende come Electronic Arts.

L'immagine non è al momento più disponibile sul sito, ma stando a quanto trapelato dovrebbe trattarsi di un servizio "a livelli", con offerte per utenti Premium e Basic, con tariffe e benefici diversi. Va detto che la libreria di Ubisoft sarebbe più che capace di supportare un servizio di sottoscrizione del genere, anche se bisogna vedere ovviamente come sarà gestito dalla software house.

L'Origin Access di Electronic Arts ad esempio offre l'accesso anticipato ai nuovi giochi in arrivo, una possibilità che non è detto che la software house francese decida di inserire. In ogni caso per il momento rimaniamo nel campo delle ipotesi, visto che stiamo parlando di un rumor e non c'è nulla di ufficiale a riguardo.

L'imminente conferenza E3 di Ubisoft potrebbe essere l'occasione giusta di rivelare un eventuale servizio del genere, e visto che sembra questa la direzione in cui si muove il mercato, per la verità non ci stupiremmo se tali voci alla fine risultassero veritiere.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere una sorta di Ubisoft Pass?