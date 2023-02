Ubisoft+ in arrivo su Xbox? Un leak svela l'elenco dei giochi nel catalogo

Sebbene sia trascorso un bel po' di tempo dall'annuncio di Ubisoft+ per Xbox, l'azienda francese non ha più diffuso notizie di alcun tipo circa l'arrivo del servizio sulle console di casa Microsoft. In attesa di informazioni ufficiali, un leak potrebbe aver scoperto che non manca molto all'atteso debutto.

I riferimenti al servizio Ubisoft sono stati individuati dai dataminer all'interno dell'ultimo aggiornamento di sistema di Xbox One e Xbox Series X|S. Più nello specifico, sono stati scovati i nuovi loghi del servizio che appariranno sulle icone dei giochi nel catalogo e una nuova etichetta che permette già da ora di scoprire quali saranno i prodotti disponibili al lancio del servizio.

Ecco di seguito tutti i giochi che si potranno giocare senza costi aggiuntivi con un abbonamento a Ubisoft+:

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Assassin's Creed Valhalla

Family Feud

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 6

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Rabbids: Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition

The Crew 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trivial Pursuit

Uno

Watch Dogs Legion

Al momento non è chiaro se il servizio sia in arrivo solo in versione stand alone oppure se, in maniera simile a quanto visto con EA Play, verrà incluso per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Ubisoft ha di recente cancellato Project Q, un battle royale in stile Fortnite.