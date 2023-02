Ubisoft tra Assassin's Creed, Avatar e Skull & Bones: i giochi dell'E3 rivelati da un leak

Tramite le parole del CEO Yves Guillemot, Ubisoft ha confermato che parteciperà all'E3 2023 in caso l'ESA confermi definitivamente l'evento a tema videoludico. In attesa di saperne di più sulla fiera losangelina che tornerà finalmente dal vivo, Tom Henderson ha rivelato anticipatamente la lineup che sta preparando la compagnia francese.

Tramite le pagine di Insider Gaming, Henderson ha affermato che Ubisoft si concentrerà sui titoli in arrivo entro i prossimi 12 mesi. Tra questi abbiamo Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Nexus (il nuovo capitolo VR della serie), Avatar Frontiers of Pandora, Skull & Bones e altri ancora. Vi riportiamo di seguito l'elenco completo rivelato dal leaker.

Just Dance 2024

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Nexus

The Division Heartland

XDefiant

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull & Bones

The Crew: Motorfest

Mario: Sparks of Hope DLC 2 (il DLC 1 The Tower of Doom sarà presto annunciato e distribuito)

Ubisoft ha moltissime altre produzioni come Splinter Cell Remake, Far Cry 7, Star Wars di Massive Entertainment, Beyond Good & Evil 2, senza dimenticare Assassin's Creed Codenamed Red ed Hexe. Questi titoli hanno poche possibilità di essere presenti all'evento, secondo Henderson, e se mai dovessero farlo avverrebbe probabilmente tramite cinematic trailer. Per quanto riguarda infine il sequel di Immortal Fenyx Rising e i prossimi giochi della serie di Ghost Recon, i dettagli non sono ancora chiari in merito.