Ubisoft: Assassin's Creed, Far Cry e Watch Dogs ora in sconto con i Legendary Sale

Ubisoft ha lanciato una nuova ondata di sconti sul suo store con cui gli utenti che possono da ora approfittare di nuove vantaggiose offerte per mettere le mani su alcuni dei titoli più noti della compagnia d'Oltralpe.

Con l'inizio dei Legendary Sale, troviamo Assasin's Creed Odyssey scontato del 75%, Assassin's Creed Origins dell'80% ed il più recente Assassin's Creed Valhalla del 25%. Se siete però in cerca di un'avventura altrettanto mitica ma dai toni più scanzonati, vi segnaliamo anche Immortal Fenyx Rising scontato del 50%.

Tra gli altri titoli coinvolti nell'iniziativa troviamo anche Watch Dogs Legion e Anno 1800, scontati del 50%, Rainbow Six Siege del 67%, Ghost Recon Breakpoint del 75% e Ghost Recoon Wildlands del 70%. Non potevano mancare poi Far Cry 3, 4 e 5 acquistabili rispettivamente al prezzo di 3, 6 e 9 euro.

Applicando il codice sconto "LEGEND20" potrete inoltre beneficiare di un ulteriore sconto del 20% sui vostri acquisti. I Legendary Sale sono disponibili giù da ora su Ubisoft Store, e lo rimarranno fino al 3 giugno. Se siete interessati ad approfittare delle offerte, vi converrà qundi affrettarvi.

Tutti questi titoli sono inclusi all'interno di Ubisoft+, servizio di gaming on demand che la compagnia francofona potrebbe proporre in futuro con diverse fasce di prezzo.