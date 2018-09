Ubisoft: Assassin's Creed Odyssey potrebbe diventare il capitolo più venduto in Giappone

Parlando ai microfoni di DualShockers, il general manager di Ubisoft Asia Steve Miller ha commentato il lancio ormai imminente di Assassin's Creed Odyssey, dichiarando che il gioco potrebbe diventare il capitolo di maggior successo della serie in Giappone.

"Assassin's Creed ha la sua cerchia di appassionati in Giappone, ed è una delle serie occidentali di maggior successo nella Terra del Sol Levante. Ci sono molti fan che amano il setting storico, la cura dei dettagli e la ricostruzione architettonica del mondo di gioco, senza dimenticare l'ottimo lavoro svolto per la localizzazione della versione giapponese. Oltre ad avere il classico protagonista maschile, questa volta l'avventura potrà essere affrontata anche nei panni di un'eroina. Credo che questo fattore contribuirà a rendere il gioco ancora più appetibile ai fan.

Allo stesso tempo, Odyssey avrà un'anima RPG ancora più consistente dei predecessori, e la cosa potrebbe attirare anche gli utenti appassionati di GDR che non hanno mai giocato a un capitolo della serie. In Giappone ci sono molti fan dei giochi di ruolo, e nel frattempo la base installata delle console continua ad aumentare: ci sono ottime chance che Odyssey diventi il capitolo di Assassin's Creed più venduto in territorio nipponico" spiega Steve Miller.

Cosa ne pensate delle parole di Miller? Ricordiamo che Assassin's Creed Odyssey sarà disponibile dal 5 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.