Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla e altro tra le offerte su giochi e DLC sullo Store

Mentre in casa Ubisoft si parla della chiusura di alcuni uffici in Europa a seguito del calo dei giochi retail, l'azienda ha dato il via ad una nuova campagna sconti sull'Ubisoft Store, mettendo in offerta titoli e DLC dal calibro di Assassin's Creeed Valhalla, Anno 1800 e non solo.

Quali sono i principali sconti di questa occasione? I giocatori di tutto il mondo avranno modo di scoprire tante nuove produzioni targate Ubisoft grazie alle offerte rilasciate dalla compagnia. Qui di seguito vi elenchiamo alcune delle innumerevoli presenti sullo Store di Ubisoft:

Just Dance 2023 Deluxe Edition passa da 69,99 euro a 48,99 euro

Far Cry 6 Game of the Year Edition passa da 119,99 euro a 39,60 euro

Assassin's Creed Anniversary Edition Mega Bundle è ora acquistabile a soli 54,00 euro

Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Edition è acquistabile al prezzo di 35,00 euro

Anno 1800 Gold Edition è disponibile a soli 36,00 euro

Geroes of Might and Magic Complete Edition, disponibile a 2,50 euro

Far Cry 6 Gold Edition, ora disponibile a 15 euro

Watch Dogs 2 Gold Edition passa da 99,99 euro a 15,00 euro

Trials Rising Gold Edition Gold Edition è ora acquistabile a soli 6,00 euro.

Nell'attesa dell'arrivo di nuovi annunci ufficiali da parte della compagnia, come nel caso del nuovo gioco che verrà presentato da Ubisoft all'E3 di quest'anno, gli utenti potranno intrattenersi con tante esperienze videoludiche da recuperare. Qualora foste interessati a conoscere la lista completa di titoli in sconto, in calce alla notizia trovate l'elenco completo presente sullo Store di Ubisoft.