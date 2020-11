Ubisoft+: da Assassin's Creed Valhalla a Watch Dogs Legion, tutti i giochi del servizio

Con l'annuncio del cambio di nome di Uplay+ in Ubisoft+, il colosso videoludico francese mette in moto la macchina promozionale e pubblica un filmato che mostra i principali giochi accessibili su PC per gli iscritti al servizio in abbonamento.

La carrellata di titoli presentata da Ubisoft apre una finestra sul poliedrico multiverso di esperienze digitali proposto dalle sussidiarie della compagnia transalpina. Scorrendo le scene del nuovo video possiamo così notare kolossal del calibro di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, oltre a tantissimi altri titoli come Immortals Fenix Rising, AGOS A Game of Space, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, Far Cry 6, Riders Republic e Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition.

Ciascuno di questi giochi sarà proposto agli iscritti a Ubisoft+ nella loro versione Premium, ossia con tutti i bonus legati ai contenuti aggiuntivi per preordini e alle espansioni. Sempre grazie all'abbonamento ad Ubisoft+ è possibile accedere all'intero catalogo di titoli dell'azienda francese e ai relativi DLC, come Rainbow Six Siege e i suoi 48 Operatori e ai 18 capitoli della saga di Assassin's Creed.

La partenza di Ubisoft+ è prevista su PC per il 10 novembre, curiosamente in coincidenza con il lancio di Xbox Series X|S e l'ingresso di EA Play in Xbox Game Pass Ultimate. In Europa, la sottoscrizione al servizio di Ubisoft+ (ex Uplay+) richiederà un prezzo mensile di 14,99 euro, con la possibilità di disdirlo in qualunque momento.