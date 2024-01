Ubisoft vi augura buon 2024 con una poesia, e fa una richiesta particolare...

Il 2024 è iniziato da poco, ma Ubisoft è ancora in tempo per augurare a tutti i suoi fan un buon anno nuovo. E lo ha fatto con un video piuttosto particolare, ossia con una poesia che cita molti suoi giochi pubblicati negli ultimi anni e in arrivo nel prossimo futuro.

Nel filmato trovano spazio diversi titoli, come ad esempio Assassin's Creed Mirage con i suoi gatti da accarezzare e le sue imponenti torri da scalare, le corse frenetiche di The Crew Motorfest e le attività sportive di Riders Republic, ed anche il nuovo videogioco di UNO ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E c'è uno sguardo anche per ciò che verrà nel 2024: Prince of Persia The Lost Crown arriva il 18 gennaio, ma nel corso dell'anno vedranno la luce anche Skull and Bones e l'atteso Star Wars Outlaws, per quello che si prospetta un altro anno piuttosto ricco per Ubisoft.

E nella poesia trova spazio anche una scena piuttosto curiosa: Rayman che mangia sushi dal corpo di una donna dalle sembianze bovine. Si tratta di una celebre sequenza ripresa da Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix, serie tv Netflix ispirata a Far Cry Blood Dragon dove compare anche l'iconica melanzana antropomorfa. "Non riuscivi a staccare gli occhi da quella scena, ma ti prego, niente più fan art", ironizza Ubisoft sul quel momento divenuto subito virale e di conseguenza al centro delle fan art più variegate, spesso esplicite. I fan ascolteranno Ubisoft oppure la rete si prepara ad essere inondata da nuove fan art ancora più esagerate?