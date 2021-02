Ubisoft aumenterà il prezzo dei giochi next-gen a 80€? La compagnia si dice incerta

Durante l'ultimo incontro con gli azionisti, Ubisoft ha svelato di star facendo faville con le vendite software su PS5 e Xbox Series X|S, ma la compagnia transalpina si è soffermata anche sulle strategie che potrebbe adottare in futuro all'interno di un mercato videoludico in continua evoluzione.

Con l'arrivo della next-gen sono giunti sul mercato anche i primi titoli venduti a 70$ (80€ in Italia): l'incremento del prezzo dei videogiochi di nuova generazione è stato accolto, per esempio, da Sony con alcune sue esclusive, ma anche da Take-Two con l'edizione PS5 e Xbox Series X|S di NBA 2K21. Ubisoft seguirà la stessa strada a partire dal prossimo anno fiscale? Questa la risposta del chief financial officer Frédérick Duguet:

"Per quanti riguarda i prezzi, abbiamo analizzato le dinamiche competitive lungo il corso dell'ultimo quarto e siamo ancora alla ricerca di nuove opportunità, ma non abbiamo ancora preso una decisione".

Ubisoft aveva già dichiarato in passato che i primi giochi che avrebbe pubblicato sulle piattaforme di nuova generazione, inclusi Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, non avrebbero visto un aumento del prezzo di listino. Tuttavia sembra che l'azienda di Yves Guillemot continui a monitorare la situazione non escludendo un cambio di rotta per i prossimi mesi ed anni.