Ubisoft conferma: Avatar, Beyond Good & Evil 2 e Skull & Bones sono ancora in sviluppo

Gli alti rappresentanti di Ubisoft hanno pubblicato il report finanziario con i risultati raggiunti nell'anno fiscale 2020/2021: nel documento del colosso videoludico francese trova spazio anche una sezione che conferma l'impegno della compagnia su progetti come Avatar, Beyond Good & Evil 2 o Skull & Bones.

Nel ribadire il proprio impegno sul recentemente annunciato open world di Ubisoft Massive su Star Wars e sull'esperienza di Riders Republic incentrata sugli sport estremi, i dirigenti dell'azienda francese hanno informato i propri investitori dell'impegno della compagnia per "favorire la significativa espansione del nostro portafoglio di proprietà intellettuali".

La ricca documentazione prodotta da Ubisoft per riassumere i risultati dell'anno fiscale appena conclusosi cita espressamente i videogiochi delle IP Ubisoft Originals attualmente in sviluppo, ossia il nuovo gioco di Avatar, l'avventura sci-fi Beyond Good & Evil 2, il multiplayer arcade Riders Republic, l'epopea piratesca Skull & Bones e, infine, il titolo next gen ambientato nella galassia lontana lontana di Star Wars.

A questi, vanno aggiunti anche i progetti che non sono stati ancora svelati, e con essi i titoli che rientrano nelle serie più affermate di Ubisoft: ci riferiamo ovviamente a Rainbow Six Quarantine, a Far Cry 6 con Giancarlo Esposito, al nuovo gioco di Assassin's Creed dopo Valhalla e all'appena svelato free to play The Division Heartland. Anche stavolta, quindi, non si hanno notizie su Splinter Cell.