Ubisoft: Avatar, Skull & Bones, Mario + Rabbids 2 ed 'eccitanti giochi' entro marzo 2023

Nella documentazione prodotta da Ubisoft per illustrare ai propri azionisti i risultati finanziario dell'ultimo trimestre, il colosso videoludico francese ha descritto quali e quanti titoli intende lanciare nel corso del prossimo anno fiscale indicato come FY23.

Nella finestra temporale che andrà da fine marzo 2022 a inizio aprile 2023, i dirigenti di Ubisoft prevedono di "espandere in modo significativo la propria offerta", garantendo agli investitori un margine di guadagno ancora maggiore in funzione, appunto, del lancio sul mercato di kolossal tripla A.

Scorrendo l'elenco stilato da Ubisoft sui giochi in uscita nell'anno fiscale 2022/2023 (e quindi tra aprile 2023 e fine marzo 2023), ritroviamo Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft Massive, Mario + Rabbids Sparks of Hope, il più volte rimandato Skull & Bones e "altri eccitanti videogiochi".

La generica indicazione sui "giochi eccitanti" in arrivo nel prossimo anno fiscale trova un piccolo ma importante chiarimento nel passaggio in cui i rappresentanti di Ubisoft spiegano di voler "continuare ad avanzare nel piano di estensione delle proprietà intellettuali per portarle a un pubblico significativamente più ampio attraverso il free-to-play in tutte le aree geografiche e su tutte le piattaforme".

Quanto agli altri titoli in sviluppo presso le sussidiarie di Ubisoft, l'azienda francese conferma di aver avviato i lavori sul remake di Splinter Cell: il team incaricato di riportare in auge questa iconica IP sarà Ubisoft Toronto e, ancora una volta, viene ribadita la notizia dell'utilizzo dello Snowdrop Engine come motore grafico.