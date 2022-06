Ubisoft e saldi estivi: da Assassin's Creed a Far Cry, sconti e buono omaggio da 10 euro

Accanto alle nuove Offerte di Metà Anno su PlayStation Store e agli ultimi sconti settimanali su Xbox Store, è tempo di esplorare ulteriori occasioni di risparmio.

I vertici di Ubisoft hanno infatti ufficialmente annunciato l'avvio della stagione dei saldi estivi su Ubisoft Store. Nell'ambito dell'iniziativa promozionale, i giocatori possono aggiudicarsi a prezzo ridotto alcuni dei titoli più celebri della software house francese. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti pensate per PC e console:

Far Cry 6 : proposto a 24 euro, scontato del 60%;

: proposto a 24 euro, scontato del 60%; Assassin's Creed: Valhalla : proposto a 24 euro, scontato del 60%;

: proposto a 24 euro, scontato del 60%; Riders Republic : proposto a 24 euro, scontato del 60%;

: proposto a 24 euro, scontato del 60%; Anno 1.800 : proposto a 19,80 euro, scontato del 67%;

: proposto a 19,80 euro, scontato del 67%; Assassin's Creed: Valhalla - L'Alba del Ragnarok : proposto a 25,99 euro, scontato del 35%;

: proposto a 25,99 euro, scontato del 35%; Far Cry 4 : proposto a 9 euro, scontato del 70%;

: proposto a 9 euro, scontato del 70%; Watch Dogs 2 : proposto a 12 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 12 euro, scontato dell'80%; Discovery Tour: Viking Age : proposto a 8 euro, scontato del 60% (ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato al Discovery Tour di Assassin's Creed: Valhalla);

: proposto a 8 euro, scontato del 60% (ve ne abbiamo parlato nel nostro speciale dedicato al Discovery Tour di Assassin's Creed: Valhalla); Assassin's Creed: Odyssey: proposto a 15 euro, scontato del 75%;

Le offerte proposte da Ubisoft in occasione dei saldi estivi resteranno attive sino alle ore 16:00 in punto del prossimo 6 luglio 2022. Stessa scadenza anche per un'ulteriore iniziativa, che ricompensa con un buono omaggio da 10 euro i giocatori che spenderanno almeno 20 euro su Ubisoft Store tra 21 giugno e 6 luglio 2022. Il credito sarà aggiunto al Wallet Ubisoft e dovrà essere riscattato entro 10 giorni dall'acquisto. Dal momento del riscatto, la validità sarà pari a 38 giorni.